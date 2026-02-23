Connect with us
Formazioni ufficiali Fiorentina Pisa: le scelte di Vanoli e Hiljemark per il match di Serie A

3 ore ago

Formazioni ufficiali Fiorentina Pisa: le scelte di Vanoli e Hiljemark per il match di Serie A, valido per la 26ª giornata 2025/26

L’attesa è finita. Fiorentina e Pisa si preparano a scendere in campo per il penultimo, infuocato posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Un derby toscano che promette scintille, con obiettivi cruciali per entrambe le compagini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La carica di Vanoli: “Una partita che vale 9 punti”

In casa viola, la tensione è palpabile ma positiva. Paolo Vanoli ha presentato la sfida in conferenza stampa senza mezzi termini, definendola una vera e propria “partita che vale 9 punti“. La Fiorentina, infatti, ha un’occasione d’oro: approfittando delle recenti sconfitte di Lecce e Cremonese contro Inter e Roma, una vittoria permetterebbe un aggancio fondamentale nelle zone nobili della classifica.

La fame del Pisa per la salvezza

Sull’altra sponda, il Pisa non arriverà al Franchi per recitare il ruolo di comparsa. Sotto la sapiente guida di Oscar Hiljemark, i nerazzurri sono a caccia di una decisiva rivalsa dopo la buona, ma purtroppo sfortunata, prestazione offerta nell’ultimo turno contro il Milan. Ottenere un risultato positivo in trasferta potrebbe risollevare prepotentemente la squadra nella complessa corsa per mantenere la categoria.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling-Junior; Stojilkovic Allenatore: Oscar Hiljemark

