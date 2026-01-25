Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Bologna, le scelte dei tecnici per la gara di Serie A: i dettagli
Formazioni ufficiali Genoa Bologna, gli schieramenti scelti da De Rossi e Italiano per la partita valida per la 22esima giornata
Le formazioni ufficiali Genoa Bologna, match delle 15:00 e valido per la 22esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di De Rossi e Italiano:
FORMAZIONI UFFICIALI GENOA BOLOGNA
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile. All. Italiano.
