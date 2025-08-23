 Formazioni ufficiali Genoa Lecce, gli schieramenti del match - Calcio News 24
Genoa News

Formazioni ufficiali Genoa Lecce, gli schieramenti del match

Formazioni ufficiali Genoa Lecce, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Genoa Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco

