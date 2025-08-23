Formazioni ufficiali Genoa Lecce, gli schieramenti del match - Calcio News 24

Genoa News
Formazioni ufficiali Genoa Lecce, gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Genoa Lecce, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Genoa Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Gronbaek, Stanciu, Carboni; Colombo.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco
Probabili formazioni Genoa-Lecce, primo test salvezza per dare subito i primi segnali
Stanciu: «Genoa, scelta facile fatta con il cuore, Drăgușin mi ha parlato di una piazza incredibile. Ho scelto di tornare in Europa per questo motivo. E di Vieira vi dico questo».