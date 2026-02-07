Connect with us
Formazioni ufficiali Genoa Napoli: le scelte di De Rossi e Conte

3 ore ago

Formazioni ufficiali Genoa Napoli: le scelte di Daniele De Rossi e Antonio Conte per la partita valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26

Il sabato di Serie A si apre al “Luigi Ferraris” con la sfida tra Genoa e Napoli. I Rossoblù guidati da Daniele De Rossi, a caccia di punti salvezza dopo la recente beffa contro la Lazio, schierano in avanti il portoghese Vitinha affiancato da Lorenzo Colombo.

Gli Azzurri di Antonio Conte, costretti a vincere per difendere il terzo posto dal pressing della Juventus, rispondono con una sorpresa: Romelu Lukaku parte dalla panchina. Spazio al centravanti danese Rasmus Hojlund, supportato sulla trequarti da Eljif Elmas e Antonio Vergara. In difesa torna titolare il centrale kosovaro Amir Rrahmani.

GENOA – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

NAPOLI – Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund.

