Serie A
Formazioni ufficiali Genoa Napoli: le scelte di De Rossi e Conte
Formazioni ufficiali Genoa Napoli: le scelte di Daniele De Rossi e Antonio Conte per la partita valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26
Il sabato di Serie A si apre al “Luigi Ferraris” con la sfida tra Genoa e Napoli. I Rossoblù guidati da Daniele De Rossi, a caccia di punti salvezza dopo la recente beffa contro la Lazio, schierano in avanti il portoghese Vitinha affiancato da Lorenzo Colombo.
Gli Azzurri di Antonio Conte, costretti a vincere per difendere il terzo posto dal pressing della Juventus, rispondono con una sorpresa: Romelu Lukaku parte dalla panchina. Spazio al centravanti danese Rasmus Hojlund, supportato sulla trequarti da Eljif Elmas e Antonio Vergara. In difesa torna titolare il centrale kosovaro Amir Rrahmani.
GENOA – Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
NAPOLI – Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO
Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...