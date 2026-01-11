Formazioni ufficiali Inter Napoli: Conte sostituisce così Neres, Chivu si affida ai big. Le scelte per il match di San Siro

Formazioni ufficiali Inter Napoli: le scelte di Chivu e Chivu per il match della 20ª giornata di Serie A 2025/26

L’attesa è finita. Le luci di San Siro si accendono per la partita più importante della 20ª giornata di Serie A. Inter e Napoli sono pronte a darsi battaglia in un match che vale un pezzo di tricolore. I due allenatori hanno sciolto le ultime riserve, consegnando le distinte ufficiali che confermano alcune indiscrezioni della vigilia e regalano qualche sorpresa tattica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Qui Inter: Chivu sceglie la qualità

Cristian Chivu si affida al collaudato 3-5-2 ma con innesti di lusso. In porta confermatissimo Yann Sommer. Nel pacchetto arretrato accanto Yann Bisseck e all’intoccabile Alessandro Bastoni c’è Manuel Akanji. A centrocampo, le chiavi della regia sono affidate come sempre ad Hakan Calhanoglu. La mossa a sorpresa è l’utilizzo dal 1′ di Piotr Zielinski: il polacco, grande ex della serata, vince il ballottaggio e agirà da mezzala di qualità insieme all’inesauribile Nicolò Barella. Sulle fasce, corsa e tecnica con Federico Dimarco a sinistra e il brasiliano Luis Henrique a destra. Davanti, nessuna discussione: spazio alla “Thu-La”, con la potenza di Marcus Thuram a supporto del capitano Lautaro Martinez.

Qui Napoli: Conte ridisegna l’attacco

Sull’altro fronte, Antonio Conte risponde col suo marchio di fabbrica, il 3-4-3, ma deve fare i conti con l’assenza di Neres. Tra i pali c’è il gigante serbo Vanja Milinkovic-Savic. In difesa, guidata da Amir Rrahmani, spazio all’olandese Sam Beukema e all’esperienza di Juan Jesus. In mediana muscoli e polmoni: accanto al metronomo Stanislav Lobotka, c’è la fisicità dello scozzese Scott McTominay. In avanti, il tridente è inedito: Matteo Politano ed Elif Elmas agiranno ai lati di Rasmus Højlund.

Le formazioni ufficiali nel dettaglio

INTER (3-5-2)

Sommer

Bisseck, Akanji, Bastoni

Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco

Thuram, Lautaro

Allenatore: Cristian Chivu

NAPOLI (3-4-3)