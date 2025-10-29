Juventus News
Formazioni ufficiali Juventus Udinese, le scelte dei due tecnici per il match
Formazioni ufficiali Juventus Udinese, le scelte di Brambilla e Runjaic per il match della 9a giornata di Serie A all’Allianz Stadium
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus Udinese, match valido per la 9a giornata di Serie A e che avrà inizio alle ore 18.30 all’Allianz Stadium di Torino.
Queste le scelte di Brambilla e Runjiaic per il match che mette di fronte all’Udinese, nono in classifca con 12 punti, una Juventus in cerca di riscatto, a secco di vittorie da 8 gare e reduce dal recente esonero di Tudor, con la panchina affidata temporaneamente a Brambilla, tecnico della Next Gen.
FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS UDINESE
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
