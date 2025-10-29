Diretta gol Serie A: Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona

Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata

In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A.

In campo su tre campi diversi ci sarà a Torino la Juve che ospita l’Udinese nella settimana che ha portato all’esonero di Tudor dopo 8 gare senza vittoria, ma non solo. Nello stesso momento saranno in campo anche Roma e Parma all’Olimpico con la squadra di Gian Piero Gasperini che punta a riprendersi la vetta, e Como Verona al Sinigaglia, sfida in cui la squadra di Fabregas proverà a dimostrare di poter restare in lotta per una posizione europea.

ROMA PARMA 0-0

Fine primo tempo

43′ – ANNULLATO! Si resta 0-0, dopo l’intervento del Var per la posizione irregolare di Celik.

40′ – GOL DELLA ROMA! Ha segnato Soulé che nella mischia sigla il vantaggio giallorosso con un sinistro preciso alla sinistra di Suzuki.

7′ – Ferguson lascia il campo a Bailey per un problema fisico.

1′ Si inizia!

COMO VERONA 1-1

Fine primo tempo

43′ – Ancora giù Serdar.

31′– Gioco fermo per l’infortunio di Serdar.

25′ – GOL DEL VERONA! Segna Serdar che conduce in area di rigore e batte Butez!

9′ – GOL COMO! Segna Douvikas che porta in vantaggio i padroni di casa di testa.

4′ – Traversa di Nico Paz!

1′ Si inizia!

JUVENTUS UDINESE 1-1

