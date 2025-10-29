Diretta gol Serie A: Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona

Serie A
Diretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese 1-1, Roma Parma 0-0 e Como Verona 1-1. Segui i match della 9a gornata
Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata
In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A.
In campo su tre campi diversi ci sarà a Torino la Juve che ospita l’Udinese nella settimana che ha portato all’esonero di Tudor dopo 8 gare senza vittoria, ma non solo. Nello stesso momento saranno in campo anche Roma e Parma all’Olimpico con la squadra di Gian Piero Gasperini che punta a riprendersi la vetta, e Como Verona al Sinigaglia, sfida in cui la squadra di Fabregas proverà a dimostrare di poter restare in lotta per una posizione europea.
ROMA PARMA 0-0
Fine primo tempo
43′ – ANNULLATO! Si resta 0-0, dopo l’intervento del Var per la posizione irregolare di Celik.
40′ – GOL DELLA ROMA! Ha segnato Soulé che nella mischia sigla il vantaggio giallorosso con un sinistro preciso alla sinistra di Suzuki.
7′ – Ferguson lascia il campo a Bailey per un problema fisico.
1′ Si inizia!
Clicca qui per le formazioni ufficiali
COMO VERONA 1-1
Fine primo tempo
43′ – Ancora giù Serdar.
31′– Gioco fermo per l’infortunio di Serdar.
25′ – GOL DEL VERONA! Segna Serdar che conduce in area di rigore e batte Butez!
9′ – GOL COMO! Segna Douvikas che porta in vantaggio i padroni di casa di testa.
4′ – Traversa di Nico Paz!
1′ Si inizia!
Clicca qui per le formazioni ufficiali
JUVENTUS UDINESE 1-1
SEGUI LA DIRETTA SU JUVENTUSNEWS24
Clicca qui per le formazioni ufficiali
Formazioni ufficiali Bologna Torino: le scelte di Italiano e Baroni per il match
Infortunio Deiola, il centrocampista del Cagliari di Pisacane si è sottoposto a degli esami: l’esito dei controlli