 Diretta gol Serie A: Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona
Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese 1-1, Roma Parma 0-0 e Como Verona 1-1. Segui i match della 9a gornata

Serie A

Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le partite delle 18.30 della nona giornata

In campo alle 18.30 i primi match di questo Day-2 del turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di Serie A.

In campo su tre campi diversi ci sarà a Torino la Juve che ospita l’Udinese nella settimana che ha portato all’esonero di Tudor dopo 8 gare senza vittoria, ma non solo. Nello stesso momento saranno in campo anche Roma e Parma all’Olimpico con la squadra di Gian Piero Gasperini che punta a riprendersi la vetta, e Como Verona al Sinigaglia, sfida in cui la squadra di Fabregas proverà a dimostrare di poter restare in lotta per una posizione europea.

ROMA PARMA 0-0

Fine primo tempo

43′ – ANNULLATO! Si resta 0-0, dopo l’intervento del Var per la posizione irregolare di Celik.

40′ GOL DELLA ROMA! Ha segnato Soulé che nella mischia sigla il vantaggio giallorosso con un sinistro preciso alla sinistra di Suzuki.

7′ – Ferguson lascia il campo a Bailey per un problema fisico.

1′ Si inizia!

COMO VERONA 1-1

Fine primo tempo

43′ – Ancora giù Serdar.

31′– Gioco fermo per l’infortunio di Serdar.

25′GOL DEL VERONA! Segna Serdar che conduce in area di rigore e batte Butez!

9′ – GOL COMO! Segna Douvikas che porta in vantaggio i padroni di casa di testa.

4′ – Traversa di Nico Paz!

1′ Si inizia!

JUVENTUS UDINESE 1-1

SEGUI LA DIRETTA SU JUVENTUSNEWS24

