Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte dei due tecnici per il match
Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte di Gasperini e Cuesta per il match della 9a giornata di Serie A che si giocherà alle 18.30 all’Olimpico
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma Parma, match dell’Olimpico di Roma, che andrà in scena alle 18.30 di mercoledì 29 ottobre e valido per la 9a giornata di Serie A.
Di seguito le scelte di Gian Piero Gasperini e Carlos Cuesta per l’incontro con la Roma che si appresta a rispondere dei risultati di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica a pari punti con i partenopei, dopo essere scivolata al terzo posto in seguito agli anticipi di ieri. Più in fondo in classifica, invece, il Parma di Cuesta, 15° con solo 7 punti, in piena lotta salvezza seppur dopo sole 8 giornate di campionato.
FORMAZIONI UFFICIALI ROMA PARMA
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangarè, Ghilardi, Pellegrini, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy. All.: Gasperini
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Ordonez, Bernabe, Estevez, Sorensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.
A disp.: Corvi, Rinaldi, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Begic, Cremaschi, Hernani, Plicco, Almqvist, Benedyczak, Cardinali, Ciardi, Djuric. All.: Cuesta
