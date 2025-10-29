 Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte per il match
Roma News

Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte dei due tecnici per il match

Formazioni ufficiali Roma Parma, le scelte di Gasperini e Cuesta per il match della 9a giornata di Serie A che si giocherà alle 18.30 all’Olimpico

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma Parma, match dell’Olimpico di Roma, che andrà in scena alle 18.30 di mercoledì 29 ottobre e valido per la 9a giornata di Serie A.

Di seguito le scelte di Gian Piero Gasperini e Carlos Cuesta per l’incontro con la Roma che si appresta a rispondere dei risultati di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica a pari punti con i partenopei, dopo essere scivolata al terzo posto in seguito agli anticipi di ieri. Più in fondo in classifica, invece, il Parma di Cuesta, 15° con solo 7 punti, in piena lotta salvezza seppur dopo sole 8 giornate di campionato.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA PARMA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Bailey; Dybala

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangarè, Ghilardi, Pellegrini, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy. All.: Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Ordonez, Bernabe, Estevez, Sorensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino.

A disp.: Corvi, Rinaldi, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Begic, Cremaschi, Hernani, Plicco, Almqvist, Benedyczak, Cardinali, Ciardi, Djuric. All.: Cuesta

