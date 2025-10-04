Formazioni ufficiali Lazio Torino: ecco i titolari di Sarri e Baroni per il match di Serie A

Torino News
Formazioni ufficiali Lazio Torino, ecco le scelte di Maurizio Sarri e Marco Baroni per la sesta giornata di Serie A, i titolari dell’incontro
Marco Baroni si gioca – senza troppi giri di parole – la sua permanenza sulla panchina del Torino. Lo fa, per uno di quegli scherzi del destino che solo il calcio è in grado di proporre, contro la sua ex squadra: la Lazio. Si prospettano infatti novanta minuti che tanto, tantissimo, potranno dirci sul futuro del tecnico dei piemontesi, così come sullo stato di salute della squadra allenata da mister Maurizio Sarri.
Iniziando proprio dai biancocelesti, sono tante le assenze pesanti all’appello. Questo pomeriggio allo Stadio Olimpico nel match valido per la sesta giornata di campionato, il tecnico toscano dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati del suo arsenale: Marusic, Pellegrini, Rovella, Vecino, lo squalificato Guendouzi e – notizia di stamane – anche Zaccagni. E’ quindi una formazione rimaneggiata quella che alle 15 in punto affronterà i piemontesi, chiamata ugualmente a confermare i tanti segnali positivi palesati nell’ultima apparizione contro il Genoa. Anjorin e Ismajli, invece, le defezioni per Baroni, che come spiegato necessita di un risultato positivo per confermare la sua presenza all’ombra della Mole. Vediamo dunque le scelte dei due tecnici per l’incontro:
Formazioni ufficiali Lazio Torino:
Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos.
A disposizione: Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Belayane, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli; Isaksen, Noslin.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.
A disposizione: Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Dembelé, Ilkhan, Tameze, Ilic, Zapata, Adams, Njie, Aboukhlal.
Allenatore: Marco Baroni.
