Formazioni ufficiali Lecce Lazio: le scelte di Di Francesco e Sarri per il match del Via del Mare. Novità importanti

Formazioni ufficiali Lecce Lazio: le scelte di Di Francesco e Sarri per il match del Via del Mare, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Il sabato della ventiduesima giornata di Serie A si chiude con una sfida ad alta tensione allo stadio “Via del Mare”. Lecce e Lazio scendono in campo con obiettivi di classifica diversi ma con la medesima, disperata urgenza: ritrovare i tre punti per scacciare i fantasmi di un periodo nero. Il calcio d’inizio sancisce un confronto tra due filosofie di gioco che, nell’ultimo periodo, hanno faticato a produrre risultati. Da una parte c’è la voglia di riscatto dei padroni di casa, dall’altra l’orgoglio ferito di una big chiamata a reagire dopo un tonfo inaspettato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Qui Lecce: Di Francesco cambia, Cheddira parte fuori

Il momento dei giallorossi è critico. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco è reduce da una striscia negativa preoccupante: quattro sconfitte consecutive. Le ultime due, maturate entrambe a San Siro contro Inter e Milan per 1-0, hanno mostrato solidità ma zero punti. Per invertire la rotta, l’allenatore si affida al collaudato 4-3-3. La notizia di giornata riguarda l’attacco: Walid Cheddira, l’ultimo arrivato dal mercato, parte inizialmente dalla panchina. Al centro del tridente spazio al fisico di Stulic, supportato dalla velocità di Banda e Pierotti.

Qui Lazio: Sarri lancia Romagnoli tra le voci di addio

Clima teso anche in casa biancoceleste. La Lazio arriva in Salento ancora scossa dalla pesante sconfitta interna subita contro il Como (0-3). Maurizio Sarri chiede ai suoi una reazione d’orgoglio immediata. La scelta più significativa di formazione riguarda la difesa: titolare dal primo minuto Alessio Romagnoli. Il centrale mancino, nonostante sia al centro di una serrata trattativa di mercato con l’Al-Sadd (club del Qatar pronto a ricoprirlo d’oro), scende in campo con la fascia di capitano, dimostrando professionalità in un momento delicato. In attacco, le chiavi sono affidate a Boulaye Dia.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il match: