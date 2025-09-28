Formazioni ufficiali Milan Napoli: le scelte di Allegri e Conte per il super big match di Serie A in programma questa sera a San Siro

L’attesa è finita. In una San Siro vestita a festa, va in scena una delle sfide più attese della stagione, un confronto che profuma già di Scudetto: Milan contro Napoli. La quinta giornata di Serie A mette di fronte due corazzate in stato di grazia, guidate da due allenatori vincenti come Massimiliano Allegri e Antonio Conte, pronti a darsi battaglia in un match che non ha bisogno di presentazioni.

Il Milan arriva all’appuntamento sull’onda dell’entusiasmo. La cura Allegri sembra aver rigenerato l’ambiente rossonero, capace di infilare quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il Diavolo appare trasformato, solido e consapevole della propria forza, con il rientro di Rafael Leao che aggiunge ulteriore qualità a una rosa stellare. L’obiettivo è chiaro: battere i Campioni d’Italia in carica per lanciare un messaggio inequivocabile a tutto il campionato.

Dall’altra parte, il Napoli di Conte si presenta a San Siro da capolista a punteggio pieno. Un rullino di marcia impressionante, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, frutto di un gioco già ben assimilato e di una mentalità feroce. Nonostante un’emergenza difensiva che ha costretto il tecnico a scelte obbligate, gli azzurri cercano la quinta sinfonia consecutiva in quella che si preannuncia come la prova di maturità definitiva, un esame per capire se questa squadra può davvero riconfermarsi al vertice del calcio italiano.

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.