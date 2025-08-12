Formazioni ufficiali Monza Inter: le scelte di Bianco e Chivu per l’amichevole. I due tecnici hanno sciolto le riserve sugli schieramenti

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Monza e Inter per l’amichevole di stasera che andrà in scena all’U-Power Stadium alle ore 21. Si tratta del terzo test precampionato per i nerazzurri di Cristian Chivu, dopo quelli contro l’Inter U23 di Vecchi e contro il Monaco. L’ultimo appuntamento estivo, prima dell’inizio del campionato di Serie A con l’esordio contro il Torino, sarà poi sabato 16 agosto a Bari contro l’Olympiakos. D seguito le scelte di formazione operate dai due allenatori, Paolo Bianco e Cristian Chivu, per la sfida di questa sera.

Spicca la presenza di Francesco Pio Esposito al centro dell’attacco e al fianco di Ange-Yoan Bonny (i due avevano giocato gli ultimi minuti dello scorso match vinto in rimonta contro il Monaco, grazie soprattutto alla rete del francese ex Parma). Prima uscita tra i pali anche per Josep Martinez, che aveva saltato le precedenti sfide estive per alcuni problemi alla schiena.

Monza (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, \4 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

Inter (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.