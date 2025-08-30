 Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match

Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Napoli Cagliari. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli.

