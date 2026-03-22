Real Madrid
Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnolo
Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid: le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby, valido per la 29ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Real Madrid Atletico Madrid, con le scelte di Arbeloa e Simeone per il match di Liga, valido per la 29ª giornata 2025/26.
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FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-ATLETICO MADRID
REAL MADRID (4-4-2) – Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Guler, Valverde; Brahim, Vinicius.
ATLETICO MADRID (4-4-2) – Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián.