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Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnolo

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Published

2 ore ago

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Vinicius

Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid: le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby, valido per la 29ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Real Madrid Atletico Madrid, con le scelte di Arbeloa e Simeone per il match di Liga, valido per la 29ª giornata 2025/26.

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FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-ATLETICO MADRID

REAL MADRID (4-4-2) – Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Guler, Valverde; Brahim, Vinicius.

ATLETICO MADRID (4-4-2) – Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián.

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