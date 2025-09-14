Formazioni ufficiali Roma Torino, le scelte di Gasperini e Baroni per il match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Roma Torino, vediamo le ultime dai campi e le scelte dei titolari di Gian Piero Gasperini e Marco Baroni per il match delle 12e30

Impegni per domenica pomeriggio? Rimandateli tutti, giacché oggi – 14 settembre 2025 – il calendario di Serie A propone un palinsesto ricco di emozioni e gare da non perdere. Ad aprire il sipario sulla giornata odierna (dopo le tre partite andate invece in scena ieri) ci penseranno Roma e Torino. Gian Piero Gasperini e Marco Baroni si ritroveranno infatti sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico alle 12e30 in occasione, non a caso, del lunch match valido per il terzo turno del massimo campionato italiano. Ma come arrivano le due compagini alla sfida? Vediamolo subito.

La Roma, con il suo nuovo condottiero seduto sulla sua panchina, è partita con il piede giusto. Due vittorie su due partite, 6 punti in tasca e la porta (per il momento) inviolata. Il gioco propositivo dispiegato da Gasperini contro Bologna e Pisa sembra aver fin da subito conquistato squadra e tifosi. La sua formazione appare quindi solida, organizzata, e ha dimostrato di saper capitalizzare ogni occasione. Per questo, oggi pomeriggio l’ex Atalanta cercherà il sostegno del proprio pubblico amico, per non perdere la continuità inanellata in questo avvio di campionato e riagganciare immediatamente la vetta della classifica.

Di tutt’altro umore il Torino, che si presenta a questa sfida con un solo punto conquistato in casa contro la Fiorentina e ancora a secco di gol. La squadra di Baroni ha faticato – a dire il vero già dal pre campionato – a trovare un’identità precisa. L’ex mister della Lazio (quello odierno possiamo dunque considerarlo un ‘mezzo’ derby per lui) ha chiesto ai suoi di essere ‘squadra’. Un risultato positivo contro i capitolini servirebbe dunque a consacrare l’ingente mole di lavoro maturata al Filadelfia negli scorsi giorni e affrontare il proseguio del campionato con nuovo spirito.

Formazioni ufficiali Roma Torino:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; El Aynaoui, Soule, Dybala.



TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlašic