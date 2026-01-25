Formazioni ufficiali Sassuolo Cremonese: le scelte di Grosso e Nicola per il lunch match del Mapei. Tutte le novità

Sassuolo News
Formazioni ufficiali Sassuolo Cremonese: le scelte di Grosso e Nicola per il lunch match del Mapei, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26
È un lunch match che sa di ultima chiamata per uscire dal tunnel. Al Mapei Stadium, fischio d’inizio alle 12:30, Sassuolo e Cremonese si affrontano nella 22ª giornata di Serie A con un obiettivo comune: scacciare la crisi. La sfida mette di fronte due formazioni che vivono un momento speculare e preoccupante: partite con ottime premesse, si ritrovano ora bloccate a metà classifica a pari punti, reduci entrambe da una striscia negativa di sette partite senza vittorie.
Crisi gemelle: un digiuno lungo due mesi
I numeri non mentono: l’ultimo sorriso per entrambe risale al lontano 6 dicembre 2025. I neroverdi guidati da Fabio Grosso arrivano da un calendario terribile (sconfitte contro Torino, Juve, Roma e Napoli), ma devono ritrovare quella brillantezza smarrita. Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola ha il problema opposto: l’attacco si è inceppato. Dopo il 2-0 al Lecce di inizio dicembre, i grigiorossi hanno segnato appena 2 gol nelle successive sette gare. All’andata finì 3-2 per i lombardi allo “Zini”: oggi il Sassuolo cerca vendetta sportiva e punti salvezza.
Le scelte: Matic in regia, c’è Vardy
Per invertire la rotta, Grosso si affida al 4-3-3. A centrocampo le chiavi sono in mano a Nemanja Matic. Davanti, il tridente vede Luca Moro supportato dalla velocità e dai dribbling di Armand Laurienté. Nicola risponde col 3-5-2 e una coppia d’attacco suggestiva. Accanto a Federico Bonazzoli c’è Jamie Vardy.
Le formazioni ufficiali
Ecco le scelte definitive dei due allenatori per la sfida:
- SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Moro, Laurienté.
- Allenatore: Fabio Grosso.
- CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
- Allenatore: Davide Nicola.
