Formazioni ufficiali Sassuolo Cremonese: le scelte di Grosso e Nicola per il lunch match del Mapei. Tutte le novità

È un lunch match che sa di ultima chiamata per uscire dal tunnel. Al Mapei Stadium, fischio d’inizio alle 12:30, Sassuolo e Cremonese si affrontano nella 22ª giornata di Serie A con un obiettivo comune: scacciare la crisi. La sfida mette di fronte due formazioni che vivono un momento speculare e preoccupante: partite con ottime premesse, si ritrovano ora bloccate a metà classifica a pari punti, reduci entrambe da una striscia negativa di sette partite senza vittorie.

Crisi gemelle: un digiuno lungo due mesi

I numeri non mentono: l’ultimo sorriso per entrambe risale al lontano 6 dicembre 2025. I neroverdi guidati da Fabio Grosso arrivano da un calendario terribile (sconfitte contro Torino, Juve, Roma e Napoli), ma devono ritrovare quella brillantezza smarrita. Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola ha il problema opposto: l’attacco si è inceppato. Dopo il 2-0 al Lecce di inizio dicembre, i grigiorossi hanno segnato appena 2 gol nelle successive sette gare. All’andata finì 3-2 per i lombardi allo “Zini”: oggi il Sassuolo cerca vendetta sportiva e punti salvezza.

Le scelte: Matic in regia, c’è Vardy

Per invertire la rotta, Grosso si affida al 4-3-3. A centrocampo le chiavi sono in mano a Nemanja Matic. Davanti, il tridente vede Luca Moro supportato dalla velocità e dai dribbling di Armand Laurienté. Nicola risponde col 3-5-2 e una coppia d’attacco suggestiva. Accanto a Federico Bonazzoli c’è Jamie Vardy.

