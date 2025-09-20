Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Udinese-MIlan: le scelte di Runjaic e Allegri
Formazioni ufficiali Udinese MIlan: le scelte di Runjaic e Allegri in vista del match in programma questa sera alle 20.45
A circa un’ora dal fischio d’inizio di Udinese-Milan, match in programma alle 20:45, Kosta Runjaic e Marco Landucci, sostituto dello squalificato Allegri in panchina, hanno diramato le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zarraga, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Zemura; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Modesto. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci
