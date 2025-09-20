Formazioni Ufficiali Verona Juve, le scelte in vista del match di Serie A - Calcio News 24

Hellas Verona News
Formazioni Ufficiali Verona Juve, le scelte in vista del match di Serie A
Formazioni ufficiali Verona Juve, le scelte in vista del match tra gialloblu e bianconeri. Il punto
Oggi la sfida valida per la quarta giornata di Serie A Verona Juve. Ecco gli schieramenti del match.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti A disp. Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor. A disp. Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal
Biglietti Roma Verona, ecco tutte le informazioni per quanto riguarda il settore ospiti
Convocati Juventus: Tudor contro il Verona ritrova Cambiaso e Conceicao, fuori Miretti. Ecco la lista completa