 Formazioni ufficiali Verona Sassuolo, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24
Connect with us

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Verona Sassuolo, ecco le scelte in vista del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 minuti ago

on

By

Paolo Zanetti

Formazioni ufficiali Verona Sassuolo: le scelte di Zanetti e Grosso per l’anticipo della 6ª giornata di Serie A

La Serie A torna protagonista con l’anticipo della sesta giornata, e lo fa con un match interessante e ricco di spunti: allo stadio Bentegodi va in scena Verona-Sassuolo, partita che apre ufficialmente il turno di campionato prima della sosta per le Nazionali. Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo sono ora state comunicate, e non mancano le sorprese.

Il Verona, guidato da Paolo Zanetti, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nonostante buone prestazioni, i gialloblù non sono riusciti a trasformare la qualità del gioco in risultati concreti. Dopo il pareggio incoraggiante contro la Juventus e la beffa contro la Roma, la squadra ha l’obiettivo di sbloccarsi e conquistare tre punti fondamentali per il morale e la classifica.

Di fronte, il Sassuolo di Fabio Grosso arriva invece con un pizzico di entusiasmo in più. La vittoria per 3-1 contro l’Udinese dello scorso weekend ha dato fiducia a una squadra che nelle prime giornate ha faticato a ingranare. Ora i neroverdi vogliono confermarsi, anche in trasferta, e scalare posizioni.

Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo

VERONA (3-5-2):
Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
A disposizione: Perilli, Castagnini, Perez, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi.

SASSUOLO (4-3-3):
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Fabio Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Cande, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

Il match promette equilibrio e intensità, con due allenatori giovani ma già molto attenti all’organizzazione tattica. Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo confermano scelte offensive per entrambe le squadre, segno che ci sarà spazio per il gioco e per le occasioni da gol.

Il Bentegodi è pronto ad accogliere un’altra notte di calcio, con Verona e Sassuolo pronte a darsi battaglia per tre punti pesanti prima della pausa. La sfida è l’occasione ideale per entrambe le formazioni di rilanciarsi e trovare continuità.

Related Topics:

Hellas Verona News

Verona Sassuolo, ecco i convocati di Zanetti: tornano Valentini e Mosquera, la lista degli scaligeri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

22 ore ago

on

2 Ottobre 2025

By

mosquera
Continue Reading

Hellas Verona News

Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

2 Ottobre 2025

By

Paolo Zanetti
Continue Reading