Formazioni ufficiali Verona Sassuolo, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Verona Sassuolo: le scelte di Zanetti e Grosso per l’anticipo della 6ª giornata di Serie A

La Serie A torna protagonista con l’anticipo della sesta giornata, e lo fa con un match interessante e ricco di spunti: allo stadio Bentegodi va in scena Verona-Sassuolo, partita che apre ufficialmente il turno di campionato prima della sosta per le Nazionali. Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo sono ora state comunicate, e non mancano le sorprese.

Il Verona, guidato da Paolo Zanetti, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nonostante buone prestazioni, i gialloblù non sono riusciti a trasformare la qualità del gioco in risultati concreti. Dopo il pareggio incoraggiante contro la Juventus e la beffa contro la Roma, la squadra ha l’obiettivo di sbloccarsi e conquistare tre punti fondamentali per il morale e la classifica.

Di fronte, il Sassuolo di Fabio Grosso arriva invece con un pizzico di entusiasmo in più. La vittoria per 3-1 contro l’Udinese dello scorso weekend ha dato fiducia a una squadra che nelle prime giornate ha faticato a ingranare. Ora i neroverdi vogliono confermarsi, anche in trasferta, e scalare posizioni.

Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo

VERONA (3-5-2):

Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

A disposizione: Perilli, Castagnini, Perez, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi.

SASSUOLO (4-3-3):

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Cande, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

Il match promette equilibrio e intensità, con due allenatori giovani ma già molto attenti all’organizzazione tattica. Le formazioni ufficiali Verona Sassuolo confermano scelte offensive per entrambe le squadre, segno che ci sarà spazio per il gioco e per le occasioni da gol.

Il Bentegodi è pronto ad accogliere un’altra notte di calcio, con Verona e Sassuolo pronte a darsi battaglia per tre punti pesanti prima della pausa. La sfida è l’occasione ideale per entrambe le formazioni di rilanciarsi e trovare continuità.