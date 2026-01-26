Connect with us

Serie A

Formazioni ufficiali Verona Udinese: le scelte di Zanetti e Runjaic

Published

1 ora ago

on

By

Paolo Zanetti

Formazioni ufficiali Verona Udinese: le scelte di Paolo Zanetti e Kosta Runjaic per la sfida valevole per la 22^ giornata di Serie A 2025/26

Tutto pronto allo stadio Bentegodi per il posticipo che chiude la 22ª giornata di Serie A. L’Hellas Verona, guidato in panchina da Paolo Zanetti, ospita l’Udinese del tecnico Kosta Runjaic. I Gialloblù, reduci dal pareggio a reti bianche contro la Cremonese, hanno un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di fronte, i Bianconeri friulani arrivano all’appuntamento forti di una posizione di classifica tranquilla e puntano a consolidare il piazzamento. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida.

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr.
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Zanetti.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

[gpt_ad type="article" device="mobile"]
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero9 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News10 ore ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×