Serie A
Formazioni ufficiali Verona Udinese: le scelte di Zanetti e Runjaic
Formazioni ufficiali Verona Udinese: le scelte di Paolo Zanetti e Kosta Runjaic per la sfida valevole per la 22^ giornata di Serie A 2025/26
Tutto pronto allo stadio Bentegodi per il posticipo che chiude la 22ª giornata di Serie A. L’Hellas Verona, guidato in panchina da Paolo Zanetti, ospita l’Udinese del tecnico Kosta Runjaic. I Gialloblù, reduci dal pareggio a reti bianche contro la Cremonese, hanno un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di fronte, i Bianconeri friulani arrivano all’appuntamento forti di una posizione di classifica tranquilla e puntano a consolidare il piazzamento. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida.
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr.
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Zanetti.
UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Runjaic.
