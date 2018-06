A partire da oggi il giornalismo sportivo calcistico perde una figura importante nel mondo del tifo rossonero: il mensile ufficiale del club milanese, Forza Milan, chiude dopo oltre mezzo secolo di storia in cui è stata molto apprezzata dai suoi lettori di fede milanista. La notizia ha colpito il mondo del tifo del Diavolo visto che parliamo di una rivista che venne fondata nel 1963 dal giornalista Gino Sansoni e che divenne l’organo ufficiale della squadra di calcio dedicata interamente all’AC Milan.

Dal 1963 al 2018, cinquantacinque anni di lunga storia in cui il mensile ha prodotto pagine di informazione sul mondo milanista, con interviste dedicate, commenti, il punto sul settore giovanile, i numeri speciali, i poster ufficiali della rosa e quelli dei calciatori ad ogni numero. Addio Forza Milan, dopo oltre cinquantacinque anni di storia e memoria lo storico mensile rossonero chiude i battenti e da oggi diventerà pezzo da collezione.

Non avevo ancora 10 anni e gia' ti leggevo, cercando di scoprire di piu' la squadra della quale ero gia' innamorato e i miei idoli. Quando papa' ti portava a casa non aspettavo un minuto prima di iniziare a sfogliarti. Arrivederci Forza Milan! Un po' di me se ne va con te. pic.twitter.com/0nSOuHHQYu

— 🔴⚫Иван-SoloMILAN🔴⚫ 7🏆🇨🇴 (@SoloMilan82) 17 giugno 2018