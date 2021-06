Francia, Deschamps: «Svizzera strutturata. Ma faremo di tutto per vincere»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato in vista degli ottavi di Euro 2020 contro la Svizzera

«La Svizzera è una squadra strutturata, con un potenziale offensivo interessante grazie alla qualità di Embolo, Seferovic e Shaqiri. Hanno dimostrato di sapersi adattare all’avversario, come è successo per esempio con la Turchia: ha giocato con tre difensori centrali, sviluppando il gioco in modo particolare. Faremo tutto per vincere».