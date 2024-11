Francia, Diallo: «Mbappé è in difficoltà, ho parlato con Deschamps. Non metto in dubbio questa cosa»

Le parole di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio transalpina, sull’esclusione di Kylian Mbappé dai convocati della Francia

Philippe Diallo, presidente della Federcalcio transalpina, ha parlato a Le Parisien del caso Kylian Mbappé con la Francia.

LE PAROLE – «Ho parlato con lui durante gli Europei. Da allora, non l’ho più incontrato dal vivo. Ha parlato molto con Didier Deschamps. Ho un rapporto stretto con l’allenatore, quindi sono stato informato sulle loro discussioni e sui pensieri di Didier. È stato ‘il frutto’ di questi colloqui a portarlo a fare questa scelta. Kylian è uno dei migliori giocatori al mondo. Sta attraversando un periodo un po’ più delicato, ma l’augurio, credo, di tutti gli amanti del calcio è che ne esca il più presto possibile, che ridiventi il ​​giocatore che ci ha fatto sognare nel 2018 e nel 2022, che ritrovi i Blues, la fascia di capitano, e che ci porti verso il Mondiale 2026 alla ricerca per una terza stella. Voglio sfatare subito questa idea: ogni volta che ho parlato con lui ho sempre visto in Kylian un amante della Francia, rispettoso della maglia che indossa. Non ho dubbi sul suo pieno coinvolgimento, né sul suo comportamento da capitano e nei confronti del gruppo. Può succedere che ti senti un po’ meno bene e l’unico desiderio che ho è che ritorni al più presto al suo posto, alla guida della Francia».