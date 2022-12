Francia, Lloris: «Virus? Non cerchiamo scuse»

Le parole di Hugo Lloris, portiere della Francia, dopo la sconfitta in finale del Mondiale contro l’Argentina

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, ha parlato al termine della finale Mondiale contro l’Argentina.

PAROLE – «E’ una storia dolorosa che finisce in modo doloroso. E’ vero che siamo mancati nel primo tempo con tanti sprechi tecnici, se non vinciamo i duelli, andiamo in difficoltà. Logicamente hanno pesato sul punteggio. A metà del secondo tempo abbiamo avuto lo scatto d’orgoglio e il talento di Kylian per rimontare sul 2-2. Era come un incontro di boxe, colpo su colpo. Gli argentini hanno avuto un buon inizio di partita, sono stati aggressivi, hanno sfruttato tutti gli aspetti del gioco. Siamo stati un po’ reattivi per tutta la serata. Il virus? Non cercheremo scuse, abbiamo dato il massimo, non abbiamo Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi».