Francia, Mbappè: «Germania squadra straordinaria, sarà una partita difficile»

La stella della Francia Kylian Mbappè ha parlato dei prossimi avversari ad Euro2020, la Germania. Ecco le sue parole

Il giocatore più forte della Nazionale francese e, probabilmente, del mondo in questo momento Kylian Mbappè ha parlato della Germania, prossima avversaria ad Euro2020 ai microfoni della Bild. Ecco le sue parole.

«La partita più difficile? Contro la Germania. Perché è la nostra prima partita. La Germania è composta da tanti giovani giocatori estremamente ambiziosi. Ci sono anche giocatori d’esperienza come Thomas Muller. La Germania ha una squadra straordinaria con un collettivo molto forte. E ovviamente hanno un ottimo portiere, il che non è senza importanza per me»