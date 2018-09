Dove vedere Francia-Olanda, seconda partita del Gruppo 1 Divisione A della Nations League 2018/2019, in diretta tv e streaming

Francia-Olanda è la partita valida per la Nations League 2018/2019 in programma domenica 9 settembre 2018 presso lo Stade de France di Saint-Denis a Parigi alle ore 20.45. Una sfida che conserva il suo appeal a livello europeo, si sfidano infatti la squadra di Didier Deschamps, fresca di titolo in Russia conquistato nemmeno un paio di mesi fa e quella olandese di Koeman, pronta a rinascere dalle proprie ceneri. La voglia di riscatto olandese dovrà essere sopraffatta dai francesi, obbligati a far punti dopo lo 0-0 inaugurale rimediato in Germania nel primo turno. L’agonismo quindi non mancherà di certo.

Francia-Olanda sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze in digitale terrestre di Canale 5, emittente che ha acquisito i diritti della Nations League per tutte le partite che non riguarderanno l’Italia (le cui gare saranno come sempre trasmesse invece in chiaro dalla Rai). L’incontro sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app ed il sito Mediaset Play.

Francia-Olanda, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Griezmann, Giroud, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

OLANDA (3-4-3): Cillessen; De Light, van Dijk, Blind; Tete, Wijnaldum, Strootman, Babel; Vormer, Depay, Kluivert. Allenatore: Ronald Koeman