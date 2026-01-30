Frattesi via dall’Inter? Questo club alza il pressing per il centrocampista. Parti vicine e contatti costanti, cosa sta succedendo

Frattesi lascia l’Inter? Questo club avanza per il centrocampista: contatti costanti, ecco cosa sta accadendo

La telenovela legata al futuro di Davide Frattesi potrebbe essersi risolta con un’accelerata improvvisa e potenzialmente decisiva proveniente dalla Premier League. In queste ore febbrili di fine mercato, l’asse Milano-Inghilterra è diventato rovente: il Nottingham Forest ha deciso di rompere gli indugi e di alzare il pressing per assicurarsi il centrocampista dell’Inter.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la trattativa è entrata nella sua fase cruciale. Il club inglese ha intensificato i contatti con la dirigenza nerazzurra con un obiettivo chiaro: anticipare la concorrenza e chiudere l’affare in tempi record. Le indiscrezioni parlano di “parti vicine”. La potenza economica della Premier League sembra aver fatto breccia, convincendo l’Inter a valutare seriamente l’addio del suo incursore, un centrocampista “box-to-box” capace di garantire gol, dinamismo e inserimenti costanti, ma spesso chiuso nelle gerarchie di Chivu.

Il retroscena: il “no” alla Lazio

La mossa del Forest arriva proprio mentre in Italia si tentava l’assalto last-minute. La Lazio, alla ricerca di un colpo a effetto per la mediana, aveva presentato un’offerta ufficiale nelle ultime ore (si parlava di circa 25 milioni). Tuttavia, la proposta biancoceleste è stata rifiutata dall’Inter. Il motivo del rifiuto appare duplice: da un lato la cifra o la formula non ritenute congrue da Beppe Marotta, dall’altro la consapevolezza che il club inglese potesse mettere sul piatto risorse più ingenti.

Atletico Madrid non pervenuto

Si defila, almeno per il momento, la pista spagnola. Nonostante i sondaggi dei giorni scorsi e la stima di Diego Simeone – tecnico dell’Atletico Madrid – i Colchoneros non si sono materializzati con un’offerta concreta. Il club di Madrid non ha affondato il colpo, lasciando campo libero al Nottingham Forest. Se non ci saranno intoppi dell’ultimo minuto, Frattesi si prepara a salutare la Serie A: la foresta di Sherwood lo attende.