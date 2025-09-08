Frendrup sul Genoa: «Non volevo andare via. Ora voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Genoa, Frendrup giura amore al Grifone: «Mai pensato di andare via, qui sto benissimo»

Tra i volti più rappresentativi del nuovo corso del Genoa, c’è senza dubbio Morten Frendrup, centrocampista danese che ha conquistato il cuore dei tifosi rossoblù grazie alla sua grinta, alla costanza e al senso di appartenenza. In un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, il classe 2001 ha raccontato il suo rapporto con il club, la città e il gruppo squadra, ribadendo con forza la sua volontà di proseguire il cammino con il Genoa, senza distrazioni di mercato.

«Sinceramente, non ho mai pensato di andare via. Il mio unico pensiero è sempre stato il Genoa, mi sono concentrato solo sul lavoro quotidiano e sulle partite. Non ho mai rivolto lo sguardo altrove».

Queste parole, semplici ma dirette, confermano quanto Frendrup sia legato al progetto rossoblù. Nonostante le voci di mercato che spesso lo accostano ad altri club italiani e stranieri, lui ha preferito restare in silenzio e rispondere sul campo, con prestazioni solide e una professionalità esemplare.

«Sono molto felice di vestire la maglia del Genoa. È una squadra in cui mi trovo benissimo, ho tanti amici nello spogliatoio e siamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo. Qui c’è un bellissimo ambiente e una grande voglia di crescere insieme».

Arrivato in Liguria nel gennaio 2022 dal Brøndby, Frendrup ha subito lasciato il segno per la sua capacità di interpretare vari ruoli in mezzo al campo, diventando un elemento chiave per la mediana del Genoa. Che si tratti di fare filtro davanti alla difesa o di accompagnare l’azione offensiva, il danese non si tira mai indietro. La sua dedizione è diventata un simbolo dell’identità voluta dalla dirigenza e da mister Gilardino.

In un Genoa che punta a consolidarsi in Serie A dopo il ritorno nella massima categoria, Frendrup rappresenta una certezza su cui costruire il futuro. Il club, consapevole del suo valore tecnico e umano, vuole blindarlo e renderlo un perno del progetto a lungo termine.

Il messaggio che arriva dalle parole di Frendrup è chiaro: nessuna distrazione, nessuna tentazione esterna. Il centrocampista è concentrato solo sul Genoa, sulla squadra e sui tifosi che lo hanno accolto come uno di famiglia.