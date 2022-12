Frosinone, Boloca: «Nazionale e Serie A gli obiettivi di stagione»

Daniel Boloca, centrocampista del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua crescita e della stagione in B

Daniel Boloca, centrocampista del Frosinone, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua crescita e della stagione in B. Le sue dichiarazioni:

«Mio padre lavorava in fabbrica si alzava alle 6 e faceva altri lavori per portarmi agli allenamenti. Ho capito che i sacrifici dovevo farli anche io e così ho lavorato sodo per guadagnarmi la B. Angelozzi mi ha portato con sé, me lo aveva promesso dopo la mancata firma con lo Spezia. Possiamo ambire alla Serie A per la rosa che abbiamo».

MANCINI – «Lo stage bellissimo. Io voglio l’Italia e se dovesse richiamarmi io ci sono. La Romania aveva fiducia in me prima, ma mi sentivo a disagio perché non so la lingua».