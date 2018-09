Frosinone, Stirpe difende Longo: «Non meritavamo di perdere»

Il presidente del Frosinone Stirpe: «La squadra andrà in ritiro, possiamo ancora salvarci. Qualche giocatore non è abbastanza concentrato»

Continua la serie negativa del Frosinone, ancora a secco di vittorie dopo 7 partite in Serie A. Ma, guardando il bicchiere mezzo pieno, almeno i ciociari sono riusciti a sbloccarsi grazie al gol su rigore di Camillo Ciano. Una buona prestazione quella dei gialloblu, che tuttavia non accontenta i tifosi, furiosi per il penultimo posto in classifica. Sono in molti a chiedere l’esonero di Moreno Longo, ritenuto il principale artefice di questa situazione.

Eppure, il presidente Stirpe è di parere contrario, soprattutto dopo la sconfitta di misura contro il Genoa di super Piatek. «Ho rimproverato Longo in settimana, dicendogli di essere meno fondamentalista con i suoi sistemi di gioco, soprattutto ora che le cose non vanno bene. Sembra che abbia appreso la lezione, e il risultato di oggi ne è una dimostrazione. Il Frosinone non meritava di perdere e non posso lamentarmi con Longo per la prestazione. Non è il principale responsabile della sconfitta. Tuttavia, sia il primo gol di oggi, che altri presi in stagione, testimoniano che alcuni elementi devono concentrarsi di più. La squadra andrà da oggi in ritiro, è ancora presto e possiamo recuperare da questa situazione».