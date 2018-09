Piatek ancora in gol, nel mirino il record di Batistuta?

Doppietta in pochi minuti per Piatek in Frosinone-Genoa. I numeri del bomber polacco fanno paura: 8 gol in 6 partite di Serie A!

Krzysztof Piatek è già una scommessa vinta. Il bomber polacco classe 1995 sta facendo le fortune del Genoa 18/19. I gol del numero 9 di Dzierzoniow stanno spingendo in classifica il Grifone ed è il nuovo capocannoniere di Serie A con 8 reti realizzate nelle prime sei giornate di campionato. Sei le gare giocate dal Genoa in questo inizio di campionato, considerando lo spostamento della gara d’esordio contro il Milan per le vicende del Ponte Morandi. Sei gare di campionato e otto gol realizzati da Piatek, sempre più capocannoniere e su cui ci sarà una fila piuttosto lunga nella prossima sessione di calciomercato.

Con le otto reti realizzate nelle prime sei giornate di Serie A, Piatek si sta guadagnando la fama e i titoli della stampa per l’impatto avuto con il nuovo campionato. Se, infatti, si aggiungono le quattro reti realizzate dal polacco in Coppa Italia, i gol ufficiali salgono a quota 12 su sette partite stagionali disputate. Un impatto mostruoso, dunque, per il ‘Pistolero’ ex Cracovia. Sono sei le gare consecutive di campionato in cui è andato a segno, scavalcando così posizioni anche in questa speciale classifica all-time: qui svetta ancora incontrastato il record di Gabriel Omar Batistuta, andato in rete per ben 11 partite consecutive nella stagione 94/95 con la maglia della Fiorentina, seguito da Trezeguet nella stagione 2004/05 con 9 partite consecutive in gol, poi Muzzi e Barreto con 8 gare consecutive.