Genoa, Ottolini: «Frendrup-Liverpool? Ecco come stanno le cose..»

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, sugli interessi di mercato per Morten Frendrup. I dettagli

Marco Ottilini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a CaughtOffside del futuro di Morten Frendrup.

LIVERPOOL SU FRENDRUP– «C’è la possibilità che arrivino offerte, ma il nostro piano è tenere Morten almeno per un’altra stagione. Se arriveranno offerte, sono tenuto a presentarle alla proprietà, ma il nostro piano calcistico e professionale per Morten è di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Morten è il motore della nostra squadra ed è un professionista incredibile. È un grande lavoratore. Sta anche migliorando la parte tecnica del suo gioco. È un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella sua squadra. Morten è un giocatore fantastico e penso che presto verrà convocato nella nazionale danese».