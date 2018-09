Frosinone-Juve, Allegri: «Bene Berna, Dybala ha bisogno di giocare»

Il tecnico bianconero: Sapevamo fosse difficile stasera. Il Napoli è in scia grazie ad Ancelotti, le altre dobbiamo tenerle dietro.

La marcia trionfale dei campioni d’Italia continua. Cinque vittorie su cinque partite, sei contando anche la Champions: la nuova (vecchia) Juventus di CR7 sembra inarrestabile. Max Allegri nel post partita ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky Sport: «Mi aspettavo una partita del genere. Il Frosinone veniva da 5 goal presi contro la Sampdoria, noi venivamo da 70 minuti in 10 contro il Valencia. I ragazzi sono stati bravi perché hanno avuto la calma di portare la palla nella loro area di rigore soprattutto nel secondo tempo ed alla fine abbiamo trovato il goal».

Il tecnico bianconero è passato poi ai commenti sui singoli: «Ho spostato Pjanic al centro perché Emre Can si abbassava troppo, le due mezze ali di qualità volevo che stessero vicino all’area di rigore, ma davamo troppa poca ampiezza. Bernardeschi è entrato molto bene e grazie a lui abbiamo portato meglio la palla dentro l’area di rigore. Bernardeschi mezz’ala? Ci si può lavorare se c’è uno come Emre Can davanti alla difesa. Ci dà la possibilità di avere maggiore qualità davanti. Dybala? Ho sempre detto che la sua qualità fisica migliore è la corsa e nella corsa trova la qualità che ha. Stasera ha fatto delle cose buone, ma si vede che ha bisogno di giocare. Comunque dà tecnica e palleggio sia in partite come queste sia nelle partite che verranno».

Infine, Allegri si è soffermato sul Napoli, che ad oggi sembra l’unica squadra di impensierire i sette volte campioni d’Italia. «È normale che il Napoli sia in scia a noi. Ha perso una partita a Genova ma ne ha vinte quattro con avversari importanti. In panchina hanno preso un allenatore bravo, vincente ed equilibrato. Le altre sono indietro e devono rimanere in questo modo, per questo motivo dobbiamo essere bravi a premere sull’acceleratore».