Fullkrug Milan, furto shock in hotel a Milano: all’attaccante del Milan sottratti beni di lusso

Fullkrug Milan, che disavventura per il rossonero! Colpo nella sua stanza d’albergo, rubati orologi e gioielli, i dettagli

Brutta disavventura per Niclas Füllkrug, attaccante del Milan, che è stato vittima di un furto nella stanza d’albergo in cui alloggiava a Milano. Il centravanti tedesco, ancora in attesa di una sistemazione definitiva in città, soggiornava in una struttura della zona Fiera quando alcuni sconosciuti sono riusciti a introdursi nella sua camera, forzare la cassaforte e portare via diversi oggetti di grande valore.

Furto scoperto al rientro dalla trasferta di Como

Il colpo sarebbe stato messo a segno tra mercoledì e giovedì, mentre la squadra era impegnata nella trasferta di Como. Solo nella mattinata di venerdì 17 gennaio, una volta rientrato in hotel, Füllkrug ha scoperto la sparizione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza. Il valore complessivo della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 500mila euro. Tra gli oggetti sottratti figurerebbero orologi di lusso e gioielli, elementi dal forte valore economico e personale. Immediata la richiesta di intervento delle forze dell’ordine.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica della Questura di Milano, che hanno effettuato i rilievi nella stanza per raccogliere tracce utili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e verificando eventuali accessi sospetti nei giorni precedenti. Al momento nessuna pista è esclusa: si valuta sia l’ipotesi di un furto mirato sia quella di un’azione opportunistica, favorita dall’assenza del giocatore.

Un episodio che agita l’ambiente rossonero

La vicenda ha inevitabilmente creato tensione nell’ambiente rossonero, anche se il club mantiene il massimo riserbo, lasciando pieno spazio al lavoro degli inquirenti. Per Füllkrug, impegnato a inserirsi nella nuova realtà milanese, si tratta di un episodio spiacevole che complica un momento già delicato fuori dal campo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le indagini proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di risalire ai responsabili e tentare di recuperare la refurtiva.

