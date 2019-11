Futuro Havertz: gli occhi di mezza Europa addosso. Le ultime

Futuro Havertz, gli occhi di mezza Europa addosso al giovane calciatore del Bayer Lervekusen. Presto le novità decisive

Kai Havertz, a suon di prestazioni, ha attirato gli occhi di mezza Europa su di sé. Il giocatore attualmente in forza Bayer Leverkusen piace a Bayern, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Real Madrid.

Lo fa sapere la Bild, che sottolinea come il calciatore scioglierà nelle prossime settimane tutti i dubbi, in modo da poter continuare la stagione senza troppe grane per la testa che potrebbero compromettere il suo rendimento.