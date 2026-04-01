Futuro San Siro, Sala chiarisce: «Abbiamo ipotizzato la ristrutturazione dello stadio esistente ma la posizione dei Club era questa»

Futuro San Siro, Sala svela: «Abbiamo ipotizzato la ristrutturazione dello stadio esistente ma la posizione dei Club era chiara»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a intervenire sui social in merito all’indagine sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan, riaccendendo il dibattito politico che da giorni accompagna la vicenda. Con un nuovo commento pubblico, il primo cittadino ha voluto chiarire la propria posizione e rispondere alle polemiche.

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PAROLE – «Avrei potuto tirare a lungo e lasciare questa patata bollente al prossimo sindaco. Certo, i milanesi avrebbero visto partire i lavori per il nuovo stadio di Roma, per esempio, mentre a Milano ci si sfiniva in dibattiti. Ma non sarebbe stato da me. Questa città non merita un sindaco passacarte. E speriamo non lo avrà mai. O uno stadio nuovo o via da Milano. Io sono per la prima ipotesi, credo anche i milanesi».

«Abbiamo ipotizzato la ristrutturazione dello stadio esistente. La posizione dei Club era ed è però chiarissima: o uno stadio nuovo o via da Milano. Meglio Milano con uno stadio nuovo o Inter e Milan a San Donato? lo sono per la prima ipotesi. Credo anche la stragrande maggioranza dei milanesi. Lo stadio e le aree limitrofe si sarebbero potute vendere a un prezzo diverso? Abbiamo fatto fare una doppia valutazione. La prima dall’Agenzia delle Entrate, che ci ha indicato un prezzo che è stato poi quello sul quale si è raggiunto un accordo – conclude -.La seconda da Politecnico e Bocconi, che addirittura hanno ipotizzato un prezzo più basso. Più di così».