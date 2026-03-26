Hanno Detto
Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno»
Gabbia svela: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno». Le parole
Gabbia è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulle sue condizioni fisiche e sul futuro del Milan. Il difensore rossonero, operato a inizio marzo per risolvere un’ernia inguinale che lo tormentava da tempo, sta completando il percorso di recupero
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Sulle sue condizioni e il recupero dall’infortunio: «Sicuramente sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra».
Sulla convocazione saltata e le parole di Gattuso «Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione».
Cosa ti ha colpito di mister Allegri? «Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero abituato. Mi ha colpito molto anche la gestione degli allenamenti e dei momenti della partita: spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo. Questo fa capire il suo livello. Il merito del nostro percorso è di tutto lo staff e poi anche di noi giocatori».
Su quanto accaduto tra Leao e Pulisic: «In realtà non è successo niente di grave tra Leao e Pulisic. Sono due ragazzi che cercano sempre di dare il massimo per la squadra. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno a Milanello. Sono cose uscite fuori che non rispecchiano la realtà: qui siamo tutti dalla stessa parte e lavoriamo per lo stesso obiettivo».