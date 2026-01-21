Gabriel Jesus fa una rivelazione sulla Serie A: indizio sul futuro? Quelle parole non sono passate inosservate…

Gabriel Jesus ha parlato così della Serie A dopo il gol realizzato in Inter Arsenal: indizio sul futuro? Dichiarazioni che non sono passate inosservate..

La notte di San Siro ha regalato all’Arsenal tre punti pesantissimi per la classifica della Champions League, ma ha avuto un sapore ancora più dolce per il suo numero 9. Gabriel Jesus è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dei Gunners contro l’Inter. Al termine del match, intervistato dai microfoni di CBS Sports Golazo (in onda su Paramount+), l’ex Manchester City non ha nascosto l’emozione per una prestazione che sognava fin da bambino, mescolando la gioia personale a un profondo rispetto per l’avversario appena battuto.

Il tabù sfatato: “Non avevo mai segnato qui”

Per Gabriel Jesus, la rete messa a segno al “Giuseppe Meazza” rappresenta la chiusura di un cerchio personale. “Sensazioni incredibili” – ha esordito l’attaccante – “Quando ero piccolo sognavo di giocare in palcoscenici come questi. Con alcuni miei compagni prima della partita ho parlato e ho confessato che avevo già giocato a San Siro due volte in passato, ma non avevo ancora mai segnato”. La terza volta è stata quella buona. Il brasiliano ha sfatato il tabù della “Scala del Calcio”, uno stadio che per i sudamericani evoca spesso ricordi leggendari legati ai grandi campioni del passato. “Da piccolo guardavo sempre la Serie A e sognavo di giocare qui“ ha aggiunto, confermando il fascino intatto del campionato italiano all’estero.

L’onore delle armi all’Inter

Nonostante la delusione per i nerazzurri, le parole di Jesus sono un attestato di stima importante per il valore della rosa interista. L’attaccante di Mikel Arteta ha riconosciuto la grandezza dell’impresa compiuta: “È una sensazione fantastica giocare contro l’Inter. Parliamo di una squadra fantastica, con giocatori fortissimi. Aver segnato e aver vinto contro una delle formazioni più forti d’Europa è una cosa bellissima per me”.

Il brasiliano ha poi concluso sottolineando lo spirito collettivo dei londinesi: “È stata una grande performance di tutta la squadra”. Parole da leader che sanciscono una notte magica per i colori biancorossi, ma che lasciano all’Inter l’amarezza per il risultato unita alla consapevolezza di essere considerata, dagli avversari, una top assoluta del continente.