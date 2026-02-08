Galatasaray, Noa Lang è già Re: assist e magie per Osimhen. L’olandese ha già dimenticato il Napoli (e Conte): i numeri del suo super impatto in Turchia

Bastano due partite a Noa Lang per trasformarsi da oggetto misterioso a idolo indiscusso della tifoseria di Istanbul. L’esterno offensivo olandese, approdato in Turchia solo poche settimane fa dopo l’addio al Napoli, ha immediatamente lasciato il segno con la maglia del Galatasaray, dimostrando un adattamento lampo ai ritmi agonistici della Süper Lig. Nella sfida valida per la 21ª giornata contro il Rizespor, il talento classe ’99 è stato il motore inesauribile della manovra offensiva dei Giallorossi, mettendo lo zampino determinante in due delle tre reti che hanno sancito la vittoria della capolista.

Schierato dal primo minuto nel suo habitat naturale, largo a sinistra nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico, Lang ha spaccato l’equilibrio del match al 19′: una sua giocata di alta scuola ha liberato un cross perfetto per l’incornata vincente di Baris Alper Yilmaz, che ha superato il portiere avversario Fofana. Dopo il raddoppio firmato da Yunus Akgun, l’ex Azzurro è salito nuovamente in cattedra al minuto 73, propiziando il tris definitivo con un’azione personale. Accentrandosi dalla sinistra e saltando il diretto marcatore, ha servito l’assist per Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, altra vecchia conoscenza dei Partenopei, ha poi concluso con una serpentina spettacolare saltando due uomini e l’estremo difensore.

Per Lang si tratta di una vera liberazione tecnica dopo i mesi complicati vissuti alla corte di Antonio Conte, dove la continuità era stata una chimera. Dal suo arrivo ufficiale il 23 gennaio, ha collezionato 150 minuti in due gare da titolare, contribuendo a lanciare il “Gala” a +6 sul Fenerbahce. Un rendimento che fa sorridere anche le casse del Napoli: come riporta Calciomercato.com, l’operazione prevede un prestito oneroso da 2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Se l’olandese continuerà a incantare, il riscatto diventerà una formalità, garantendogli lo stipendio da 1,75 milioni pattuito fino al termine della stagione.