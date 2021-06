Galles, Bale: «Difficile con questo caldo, orgoglioso dei ragazzi»

Il capitano del Galles Gareth Bale ha commentato il pareggio contro la Svizzera

Gareth Bale, capitano del Galles, ai microfoni della BBC ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Svizzera.

«Entrambe le squadre hanno provato a vincere, c’era un po’ di tensione ma non è un brutto risultato e prendiamo gli aspetti positivi di questa partita. Volevamo vincere, abbiamo avuto occasioni ma anche loro. Quando si va sotto 1-0 ci si può disunire ma noi abbiamo mostrato tanta grinta e carattere come sempre. Abbiamo lavorato molto duramente: è difficile con questo caldo, sono orgoglioso dei ragazzi. Dopo la partita abbiamo detto che dovevamo usare questa gara come trampolino di lancio. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima sfida».