Galliani a un passo dal Milan: sarà superconsulente Redbird e aiuterà anche Allegri. Si aspetta l’ufficialità del sul ritorno in rossonero

Un tempo, i “giorni del Condor” erano sinonimo dell’assalto finale al calciomercato di fine agosto. Oggi, a fine settembre, quel soprannome iconico torna a riecheggiare nei corridoi di Casa Milan, ma non per un colpo di mercato, bensì per il ritorno del suo artefice: Adriano Galliani è pronto a riabbracciare il mondo rossonero.

L’operazione, che da settimane aleggiava nell’ambiente, è ormai entrata nella sua fase finale e attende solo un ultimo, decisivo passaggio per concretizzarsi. La condizione imprescindibile è il closing per la cessione del Monza, che vedrà il club brianzolo passare dalle mani di Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, la scadenza è fissata per la prossima settimana, presumibilmente entro venerdì 26 settembre. Una volta formalizzato il cambio di proprietà, l’attuale amministratore delegato sarà libero di lasciare il suo incarico e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, tornando là dove ha costruito la sua leggenda.

Questo ritorno è stato fortemente caldeggiato da due figure di spicco dell’universo milanista. Il primo è Zlatan Ibrahimović, che nel suo nuovo ruolo di consigliere di RedBird ha suggerito direttamente a Gerry Cardinale di riportare a bordo l’esperienza e la competenza di Galliani. Il secondo è l’allenatore Massimiliano Allegri, con cui Galliani ha sempre mantenuto un eccellente rapporto fin dai tempi del suo primo ciclo sulla panchina del Diavolo (2010-2014). Nonostante le recenti dichiarazioni di circostanza con cui Galliani ha provato a smorzare le voci, tutto indica che l’accordo sia già definito e in attesa solo dell’ufficialità.

Ma quale sarà il suo ruolo? Non si tratterà di un inserimento nell’organigramma societario tradizionale. Galliani, similmente a Ibrahimović, sarà legato direttamente alla proprietà e opererà come un superconsulente di RedBird. I suoi compiti spazieranno dalla politica sportiva, affiancando il presidente Paolo Scaroni nelle dinamiche della Lega Serie A, alla rappresentanza istituzionale. Si è parlato anche di un ruolo da “head of football”, che lo vedrebbe più a contatto con la squadra e con lo stesso Allegri, agendo da collante tra la proprietà e l’area tecnica.

Nel suo ritorno, Galliani potrebbe non essere solo: si fa infatti il nome di Mauro Bianchessi, per anni fidato responsabile dello scouting rossonero, che potrebbe essere reintegrato nella struttura di Milan Futuro. I documenti sono pronti. L’attesa è quasi finita. I giorni del Condor stanno per tornare.