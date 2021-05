Galtier rivela: «Il Napoli mi ha chiamato. È un’opportunità»

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato del suo futuro. Le dichiarazioni in merito al Napoli

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del suo futuro. Le dichiarazioni sull’interesse del Napoli.

«C’è l’interesse, è un’opportunità ma si interessano anche ad altri. Stamani il mio telefono ha squillato… Non è che non ho risposto, ma ero con il mio presidente quando ho avuto il loro messaggio. Ho detto al presidente: “Ecco, ho ricevuto un messaggio del Napoli che mi fa gli auguri per il titolo”».