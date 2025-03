Gaspar Lecce, quando tornerà a disposizione di Gianpaolo? 90′ in campo con l’Angola

Gaspar Lecce, il difensore è tornato a dall’infortunio e ha giocato 90′ in Angola-Libia: quanto tornerà a disposizione di Giampaolo?

Kialonda Gaspar, infortunatosi al ginocchio lo scorso 7 dicembre, è tornato ad allenarsi con il Lecce all’inizio di febbraio, ma non ha ancora giocato in Serie A. Tuttavia, ha disputato 90 minuti con la nazionale angolana nelle Qualificazioni Mondiali contro la Libia. Nonostante il pieno recupero, Gaspar non è stato convocato da Giampaolo per nessuna delle quattro partite giocate dal Lecce da quando è rientrato in gruppo.

Giampaolo ha spiegato che la mancata convocazione potrebbe dipendere sia dal periodo di inattività che dalle scelte tecniche. Sebbene si stia allenando regolarmente, il tecnico ha preferito mantenere la coppia di difensori titolari Jean e Baschirotto. Giampaolo ha anche lasciato intendere che la decisione sul rientro del difensore dipenderà dall’evoluzione della situazione nelle prossime settimane.