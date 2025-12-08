Calciomercato Roma, Federico Chiesa ritorna da Gasperini?

Calciomercato Roma: contatti con il Liverpool per riportare Chiesa in Serie A. Le ultime indiscrezioni

Il Calciomercato Roma entra finalmente nel vivo con una notizia che potrebbe scuotere l’intero panorama della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi – insieme al Napoli – avrebbero avviato i primi sondaggi con il Liverpool per capire la fattibilità di un clamoroso ritorno in Italia di Federico Chiesa. L’esterno offensivo classe 1997, approdato ai Reds con grandi aspettative, sta vivendo l’ennesima stagione complicata in Premier League e guarda con crescente interesse a un trasferimento che possa rilanciarlo definitivamente.

Chiesa tra Premier League e voglia di riscatto

L’avventura inglese dell’ex Juventus non ha mai davvero trovato una direzione chiara. Pur avendo collezionato un minutaggio leggermente superiore rispetto alla scorsa stagione, Chiesa non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere del Liverpool. Il club britannico continua a considerarlo una riserva di lusso, una situazione che rischia di compromettere la sua crescita e soprattutto le sue ambizioni in chiave Nazionale.

Proprio questo aspetto sembra aver spinto Roma e Napoli a muoversi con decisione. Nel Calciomercato Roma, infatti, il nome di Chiesa rappresenta un profilo ideale: giocatore già pronto, d’esperienza internazionale e capace di alzare immediatamente il livello tecnico della rosa di De Rossi. I primi contatti sarebbero stati esplorativi, ma la volontà di riportare l’esterno in Serie A è concreta.

L’obiettivo Mondiale e la necessità di continuità

Il momento personale del giocatore è particolarmente delicato. Tra pochi mesi l’Italia disputerà lo spareggio decisivo per accedere al Mondiale contro l’Irlanda del Nord, un appuntamento che Chiesa non vuole assolutamente perdere. Le ultime rinunce alle convocazioni, dovute al timore di nuovi problemi muscolari, hanno alimentato il dibattito sul suo reale stato di forma, ma il CT Gennaro Gattuso ha ribadito la massima fiducia nell’ex Juve: «Federico non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma il dialogo è costante».

Per questo motivo, approdare in un contesto più familiare e con maggior spazio potrebbe rivelarsi la scelta migliore. E in quest’ottica, il Calciomercato Roma si candida a essere il palcoscenico ideale per la rinascita di Chiesa.

