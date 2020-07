Gasperini: “Con Mihajlovic? Non abbiamo protestato noi” – VIDEO

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Bologna. Ecco le sue parole

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Bologna. Ecco le sue parole sulla lite con Sinisa Mihajlovic:

«Sono cose di campo. Si lamentavano molto per le situazioni in campo, dopo sono andato di mezzo io. Non mi è stato bene il giallo a tutte e due, non eravamo noi a lamentarci. Ho contestato il giallo all’arbitro. Si sente tutto? Andate alla ricerca dei video, anzi degli audio (ride, ndr)».