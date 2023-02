Gasperini insultato e aggredito verbalmente dopo Milan Atalanta: la reazione del tecnico – VIDEO

Dopo Milan-Atalanta Gasperini è stato aggredito verbalmente dai tifosi rossoneri in macchina, scaturendo una reazione

Non c’è peggio di mettere in cattiva luce una persona provocandola al punto da scaturirgli una reazione ingiusta, facendolo passare come una persona maleducata. Questo ciò che è successo all’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro il Milan con due tifosi rossoneri.

Mi sento male hahahaha pic.twitter.com/J19P8S7q9K — Manu Mi19n (@ManusaltatoACM) February 27, 2023

Essi avevano riconosciuto in macchina l’allenatore nerazzurro, e non hanno fatto altro che insultarlo, bersagliarlo e addirittura farci un filmato per gusto diffamatorio: soprattutto nel momento in cui l’allenatore lancia un panino addosso a questi “tifosi”. Reazione sbagliata? Forse, ma dall’altra parte il comportamento di costoro con l’obiettivo di mettere in cattiva luce Gasperini è stato assolutamente oltraggioso.