Gasperini: «L’Atalanta non è mai mancata» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Juventus-Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore della Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termina del pareggio per 1-1 in casa della Juventus.

«Io non ho mai perso l’Atalanta. Le prestazioni con la Fiorentina, ad Amsterdam, anche quella persa col Verona, ci sono sempre state. L’impegno, la determinazione, la voglia di fare risultato non sono mai mancate. Abbiamo fatto una striscia di partite difficili, abbiamo giocato tantissime partite di fila e qualcosa abbiamo pagato. Ma mai come atteggiamento, come testa e come voglia di fare. Questo con la Juventus è un risultato appariscente, ma io credo che l’Atalanta non sia mai mancata».