Gasperini prepara la Roma alla sfida di Cagliari tra influenze, acciacchi e scelte obbligate

Sottotitolo: Il tecnico giallorosso valuta la gestione di Dybala, Wesley e degli altri giocatori in vista dei tre impegni in una settimana.

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Cagliari, la Roma di Gasperini prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta interna con il Napoli e una settimana definita dal tecnico come “non semplice”. Tra influenze, piccoli acciacchi e valutazioni obbligate in vista dei prossimi impegni, Gasperini si presenta davanti ai media con la consueta lucidità, sottolineando come il gruppo sia quasi al completo, fatta eccezione per Dovbyk, ma ancora attraversato da diverse incertezze di formazione.

Il tecnico giallorosso chiarisce subito un punto: Wesley non verrà rischiato, così come verrà gestito con attenzione il recupero di Dybala, reduce dall’influenza. «Devo tener conto delle sfide che ci aspettano – spiega Gasperini – soprattutto della trasferta europea di Glasgow e dell’incrocio con il Como. La Roma ha una rosa numericamente adeguata per competere su tre fronti, ma in settimane così intense servono scelte ponderate».

Nonostante le difficoltà, Gasperini ribadisce la fiducia totale nel gruppo: da Svilar a Mancini, da Ndicka a Hermoso, fino ai giocatori che finora hanno avuto meno spazio, come Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli. «Stanno dando risposte importanti – afferma – e cresceranno ancora. La forza della Roma oggi è la mentalità collettiva e uno spogliatoio straordinario».

I riflettori si spostano poi sui singoli, a partire da Dybala, giocatore chiave della Roma di Gasperini. «Il problema di Paulo – chiarisce – è solo la continuità. Dopo una serie di ottime prestazioni fino al Milan, è arrivato lo stop. Oggi torna ad allenarsi con il gruppo e valuteremo. La sua qualità è indiscutibile, ma serve che stia bene in modo stabile».

Il discorso tocca anche Bailey, Ferguson e Dovbyk: elementi cruciali per un salto di qualità che Gasperini considera alla portata della Roma, a patto che arrivino maggiore continuità e rendimento. «Con tutti loro in condizione – conclude il tecnico – abbiamo margini enormi per crescere e tornare subito competitivi su ogni fronte».

