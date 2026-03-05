Gasperini il trasforma bomber, Malen è la sua ultima creazione alla Roma: quanti attaccanti esplosi sotto la sua gestione! Da Milito a Retegui

Gian Piero Gasperini continua a dimostrarsi un maestro nel trasformare attaccanti in stelle. Dopo aver rivoluzionato il gioco offensivo in Italia, il tecnico ha trovato un nuovo gioiello in Donyell Malen, centravanti olandese della Roma, che sta vivendo un’esplosione di rendimento sotto la sua guida. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini ha saputo valorizzare le sue caratteristiche, facendo crescere la media gol della squadra e potenziando la sua forza offensiva.

Malen, in questa stagione, ha realizzato 6 gol in 7 partite, migliorando notevolmente i numeri della Roma. Con lui in campo, la squadra ha passato una media di 2 gol a partita, un incremento significativo rispetto alla prima parte della stagione. Questi numeri lo pongono in testa per tiri totali (36), conclusioni in porta (13), e tocchi in area (70), statistiche che dimostrano quanto il centravanti stia diventando un punto fermo del gioco di Gasperini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La Roma non è l’unico club ad avere avuto esperienze positive con il tecnico di Grugliasco nel valorizzare attaccanti: da Borriello a Milito, passando per Zapata, Muriel, Lookman e tanti altri, Gasperini ha creato una vera e propria scuola di centravanti prolifici. La sua abilità nell’allenare le punte ha trovato, dunque, un nuovo capitolo con Malen, che sta finalmente trovando continuità dopo una fase iniziale più difficile.

La sfida per il tecnico ora sarà quella di gestire al meglio Malen nel calendario fitto che attende la Roma. Gasperini ha già in mente di ruotare i suoi uomini, concedendo qualche riposo all’olandese per mantenerlo fresco per le prossime sfide decisive, senza intaccarne però il suo impatto offensivo. Con il mondiale e le partite cruciali per la Roma in arrivo, Malen potrebbe diventare la chiave per il successo della stagione giallorossa.