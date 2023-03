Gattuso: «Mani di Rabiot? Bisogna avere fiducia nel Var»

Le parole di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, sul presunto fallo di mano del centrocampista

Gennaro Gattuso ha parlato a Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 dell’episodio di Rabiot in Inter–Juventus.

PAROLE – «Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: ieri quell’episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il gol era valido. Fin quando non si ha fiducia ci saranno sempre queste cose».